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الأهلي يعبر القادسية بصعوبة في دوري محمد بن سلمان

الأهلي يعبر القادسية بصعوبة في دوري محمد بن سلمان

2021/05/14
الساعة 11:06 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي يعبر القادسية بصعوبة في دوري محمد بن سلمان احتفال السومة - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد القادسية ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق الراقي لفوز هام بهدف دون رد.

الأهلي ضد القادسية

وشهدت المباراة حضور رئيس مجلس إدارة الراقي الجديد، ماجد النفيعي، حيث حرص على الحضور في المدرجات لدعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، أملًا في تحسين النتائج واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة خلال الـ7 جولات الماضية.

وبدأت مباراة الأهلي ضد القادسية التي أُقيمت على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في خطف الثلاث نقاط، إلا أن محاولاتهما لم تنجح.

الأهلي والقادسية
جانب من المباراة – المصدر spl

السومة يخطف الفوز

ونجح المهاجم السوري عمر السومة في فض اشتباك التعادل السلبي وسجل الهدف الأول في شباك القادسية عند الدقيقة 68 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز الراقي هدفًا آخر، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبدالله حسون عند الدقيقة 76، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح القادسية عند الدقيقة 84، قبل أن يلغيها بعد اللجوء لتقنية لفيديو.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 38 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد القادسية عند 34 نقطة في المركز الـ11.

الأهلي
احتفال السومة – المصدر @SPL


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