الأهلي يفقد العويس

المواطن - محمد سمعه

سيفقد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، الحارس محمد العويس في مباراة التعاون التي تُقام مساء اليوم الجمعة.

وسيواجه الأهلي، فريق التعاون ضمن مباريات الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الإصابة تحرم العويس من المشاركة

وذكر الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه في “تويتر” أن محمد العويس لن يشارك ضد التعاون بسبب الإصابة.

يذكر أن مباراة الأهلي والتعاون، ستكون أول مباراة محلية لـ المدرب الروماني لورينت ريجيكامب حيث يسعى من خلالها لتحقيق الفوز بعد توديع دوري أبطال آسيا.

الفوز يكسر سلسلة الهزائم المتتالية لـ الأهلي

ويسعى الأهلي، لـ كسر سلسلة الهزائم المتتالية دوريًّا، بالفوز على التعاون، حيث قبل مواجهة سكري القصيم، خسر الراقي ست مباريات متتالية بـ الدوري السعودي للمحترفين كان آخرها ضد نادي الرائد.

ويحتل الراقي حاليًا المركز التاسع بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر







شارك الخبر