الأهلي ينتظر الرئيس الثامن اليوم

المواطن - مروة نبيل

تنتظر جماهير النادي الأهلي الانتخابات التي ستُعقد، مساء اليوم الثلاثاء، لاختيار مجلس الإدارة الجديد، خلفًا لإدارة عبدالإله مؤمنة التي تقدمت باستقالتها مؤخرًا.

قائمتان في انتخابات الأهلي:

وتتنافس قائمتان في انتخابات النادي الأهلي، حيث تضم القائمة الأولى؛ زياد اليوسف رئيسًا، وفي العضوية كل من؛ فهر طيب، سليمان الجميعي، ماوية خفاجي، رأفت سمان، محمد قطب وخالد الغامدي.

وجاءت القائمة الثانية كالتالي؛ ماجد النفيعي رئيسًا، ويتواجد في عضوية مجلس الإدارة كل من؛ بندر الدعجاني، محمد الديني، مازن ضيف الله ورائد آل زومة.

الرئيس الثامن آخر 5 سنوات:

ويُعاني النادي الأهلي حالة من عدم الاستقرار الإداري في السنوات الأخيرة، حيث إن الرئيس الجديد سيكون الثامن خلال آخر 5 سنوات، بعد مجلس إدارة مساعد الزويهري والذي نجح في التتويج بلقب الدوري عام 2016.

ويُعد الرئيس الجديد هو الثالث الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال آخر سنة و10 أشهر تقريبًا منذ انتخاب إدارة أحمد الصائغ، ثم تولي عبدالإله مؤمنة الرئاسة قبل أن يتقدم باستقالته مؤخرًا.

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