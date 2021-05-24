الأهلي يُعاني آخر 13 مباراة خارج أرضه

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع المستوى خلال الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يُعاني:

ولم يُحافظ الأهلي على نظافة شباكه في آخر 13 مباراة خارج أرضه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يسبق أن خاض سلسلةً أطول من هذا النوع في المسابقة.

ويطمح الراقي بقيادة مدربه لورينت ريجيكامب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ضد أبها، لمصالحة الجماهير الغاضبة من الخسارة بخماسية أمام الهلال، والتقدم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الراقي يواجه أبها غدًا:

ومن المقرر أن يلعب الفريقان، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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