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الأهلي يُعاني ضد الهلال بدوري محمد بن سلمان
قبل مباراتهما في الجولة الـ28

الأهلي يُعاني ضد الهلال بدوري محمد بن سلمان

2021/05/19
الساعة 2:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي يُعاني ضد الهلال بدوري محمد بن سلمان جانب من مباراة سابقة - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

يسعى النادي الأهلي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ضد الهلال اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يُعاني

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الهلال ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه خسر أكبر عدد من المباريات، برصيد 11 مرة.

وتلقت شباك الراقي 37 هدفًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أكثر من أمام أي فريق آخر في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتساوي مع الشباب، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما اليوم.

الهلال ضد الأهلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL

الراقي يُلاقي الهلال اليوم

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

الهلال والأهلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl


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