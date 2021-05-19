الأهلي يُعاني ضد الهلال بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى النادي الأهلي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ضد الهلال اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يُعاني

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الهلال ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه خسر أكبر عدد من المباريات، برصيد 11 مرة.

وتلقت شباك الراقي 37 هدفًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أكثر من أمام أي فريق آخر في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتساوي مع الشباب، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما اليوم.

الراقي يُلاقي الهلال اليوم

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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