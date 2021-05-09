الأهلي يُعين وائل السقاف رئيسًا تنفيذيًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، عن تعيين وائل السقاف رئيسًا تنفيذيًّا، خلفًا لوليد بن غازي سلطان تقدم باستقالته رسميًّا.

وائل السقاف رئيسًا تنفيذيًّا للنادي الأهلي:

وقرر مجلس الإدارة في اجتماعه قبول استقالة وليد سلطان، مقدمين له خالص الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها رئيسًا تنفيذيًّا للنادي، متمنين له التوفيق في المرحلة المقبلة.

ولفت النادي الأهلي إلى أن قرار مجلس الإدارة بتعيين وائل السقاف رئيسًا تنفيذيًّا، ضمن الخطوات المتتالية التي تتخذها الإدارة لدعم مسيرة فرق وألعاب النادي، وضمن مساعيها لبناء وضمان النجاح الإداري المستقبلي.

وائل السقاف خبرة كبيرة:

ويملك وائل السقاف سيرة ذاتية متميزة، حيث عمل رئيسًا تنفيذيًّا لعدد من الشركات الوطنية، ومتخصص في إدارة التغيير وبناء فريق العمل، وحاصل على العديد من الشهادات العلمية والإدارية من داخل السعودية وخارجها.

كما سبق أن عمل وائل السقاف مساعدًا لمدير الشؤون الصحية، وعضوًا في مجلس الإدارة، وعضوًا في مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة.

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