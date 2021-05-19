الأوقاف الكويتية تحقق في طباعة مصاحف خالية من سورة النساء

المواطن - متابعة

وجه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، عيسى الكندري، خطابًا إلى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما؛ لتزويده بالرد على ما قامت به الهيئة من إجراءات بشأن وجود نسخة من القرآن خالية من سورة النساء.

خطاب وزير الأوقاف:

وطالب الهيئة، بتحديد المتسبب بما جرى خلال ثلاثة أيام عمل؛ نظرًا لخطورة ما جرى ومساسه بقدسية كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك وفقًا لصحيفة “الوطن” الكويتية.

مناشدة من مواطن كويتي:

يذكر أن خطاب الوزير، الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للوزارة، قد جاء عقب مناشدة أحد المواطنين الوزير للتحقيق في القضية بعد عرضه بمقطع فيديو نسخة من المصحف خالية من السورة الرابعة وهي سورة النساء بشكل كامل.

جاء ذلك بعد أن سادت حالة من الغضب بين الكويتيين بسبب تداول نسخة من المصحف الشريف خالية من سورة النساء.

شارك الخبر







شارك الخبر