الأوقاف المصرية: إنهاء خدمة من يسمح بإقامة صلاة التهجد بالمساجد

المواطن_متابعة

حذرت وزارة الأوقاف المصرية إدارات المساجد من إقامة صلاة التهجد.

وقالت الأوقاف المصرية إنها ستعاقب المسؤولين عن ذلك بإنهاء الخدمة، وذلك في إطار إجراءات الوزارة الاحترازية في مواجهة وباء كورونا.

صلوا في بيوتكم

وأوضحت الأوقاف في منشور على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”:” غير مسموح بصلاة التهجد في المساجد، وإنهاء الخدمة من الأوقاف عقوبة من يسمح بذلك أو يشارك فيه”.

وطالبت الأوقاف من الناس أن يصلوا التهجد في بيوتهم.

وكانت الأوقاف قد أصدرت تحذيراً قبل أسبوعين من إقامة الاعتكاف أو موائد إطعام بالمساجد أو ملحقاتها.

إجراءات قانونية

وقالت الأوقاف إنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي شخص أو جماعة تخرج على هذه التعليمات، باعتبار أن الخروج على ذلك هو خروج على النظام العام وتعمد لتعريض حياة الناس للخطر.

وتسمح الأوقاف بإقامة صلاة التراويح في رمضان وفق ضوابط معينة تتعلق بمراعاة التباعد الاجتماعي في الصلوات وإجراءات أخرى للحفاظ على صحة المصلين.

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