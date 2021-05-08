الإعلامي الرياضي عادل التويجري في ذمة الله

المواطن - محمد سمعه

غيب الموت الإعلامي الرياضي والناقد عادل التويجري اليوم السبت.

وذكر الحساب الرسمي لـ برنامج “الدوري مع وليد” أن الإعلامي عادل التويجري الناقد الحصري للبرنامج فارق الحياة اليوم.

وكان التويجري اختتم أمس الجمعة، آخر حلقات برنامج “الدوري مع وليد” لشهر رمضان المبارك، حيث هنأ الجميع في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “كل عام والجميع بخير”.

وتحدث التويجري في آخر ظهور إعلامي له بـ البرنامج عن فوز نادي الهلال على الشباب بخماسية لهدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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