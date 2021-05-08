المواطن - محمد سمعه
غيب الموت الإعلامي الرياضي والناقد عادل التويجري اليوم السبت.
وذكر الحساب الرسمي لـ برنامج “الدوري مع وليد” أن الإعلامي عادل التويجري الناقد الحصري للبرنامج فارق الحياة اليوم.
وكان التويجري اختتم أمس الجمعة، آخر حلقات برنامج “الدوري مع وليد” لشهر رمضان المبارك، حيث هنأ الجميع في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “كل عام والجميع بخير”.
وتحدث التويجري في آخر ظهور إعلامي له بـ البرنامج عن فوز نادي الهلال على الشباب بخماسية لهدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الإعلامي الرياضي #عادل_التويجري في ذمة الله.#الدوري_مع_وليد pic.twitter.com/UiBgPE2FVR
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 8, 2021
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2 مشاراكات
حمود شافي القحطاني
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
ويغفر له
محمد الجندي
إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأحبائه الصبر والدعاء