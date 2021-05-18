الإمارات تسجل 1270 حالة كورونا جديدة و4 وفيات

المواطن - متابعة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 الماضية 1270 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 548681 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1637 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1250 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 528769 حالة.

جرعات كورونا في الإمارات

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت أمس عن تقديم 38,706 جرعات من لقاح كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 11,489,475 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 116.17 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح ” كوفيد – 19 ” وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس ” كوفيد – 19.

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