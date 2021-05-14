الإمارات تسجل 1452 حالة كورونا جديدة وقطر 244

المواطن - متابعة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية 1452 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.

إجمالي الإصابات في الإمارات

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 543610 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1626 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1422 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 523778 حالة.

حالات كورونا في قطر

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 244 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة وشفاء 590 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 205750.

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