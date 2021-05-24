الإمارات تسجل 1,512 حالة كورونا جديدة و3 وفيات

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أنه تم الكشف عن 1,512 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

حالات كورونا في الإمارات

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 557,619 حالة كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,654 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

‌‎حالات التعافي

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,481 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 537,531 حالة.

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