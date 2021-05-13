الإمارات تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح فايزر بيونتيك لهذه الفئة العمرية

المواطن - متابعة

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، الاستخدام الطارئ للقاح كورونا “فايزر بيونتيك” للفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا.

نتائج الدراسات السريرية:

وجاء اعتماد لقاح فايزر بيونتيك، بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

مكافحة فيروس كورونا:

ويأتي هذا الاعتماد لـ لقاح فايزر بيونتيك كخطوة هامة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 لوقاية هذه الفئة العمرية تأكيدًا على نهج دولة الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

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