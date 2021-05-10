الإمارات تعلق دخول القادمين من 4 دولة آسيوية

المواطن - متابعة

أعلنت الإمارات تعليق القادمين من باكستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا بسبب انتشار فيروس كورونا.

رعب كورونا يجتاح العالم

وفي وقت تثير النسخة المتحورة الهندية من كوفيد-19 الرعب حول العالم، خرجت منظمة الصحة العالمية بتصريحات محبطة.

نسخة كورونا المتحورة

فقد اعتبرت كبيرة العلماء في المنظمة سوميا سواميناثان أن النسخة المتحورة الهندية هي أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة للغاية في الهند لأنها أكثر عدوى وفتكاً كما أنها أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.

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