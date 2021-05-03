الاتحاد الآسيوي يرد على تحذير آل معمر

المواطن - محمد سمعه

أُثيرت أزمة مؤخرًا وذلك بعد حديث تقارير إعلامية عن أن نادي النصر سيواجه فريق تراكتور الإيراني في دور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا على أرض محايدة وليس على ملعب “مرسول بارك” بالرياض.

وكان مسلي آل معمر رئيس النصر أكد عبر حسابه في “تويتر” أن العالمي لن يمتثل لهذا القرار كون أصفر العاصمة متأهلًا كأول المجموعة الرابعة لدور الـ16، ويحق له لعب مباراته على أرضه.

رئيس النصر يرد بقوة

وغرد آل معمر قائلًا: “قرار الاتحاد الآسيوي واضح، نحن متصدرون للمجموعة، ومن يتصدر يلعب دور الـ16 على أرضه، إقامة مباراة ثمن النهائي في ملعب مرسول بارك، حق أصيل لن نتنازل عنه”.

الاتحاد الآسيوي يحسم الأمر

وحول هذا الأمر قال الماليزي ويندرسور جون الأمين العام لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إنه لم يتحدد حتى الآن، مصير المباريات بين الأندية السعودية والأندية الإيرانية حول إذا ما كانت ستُقام في المملكة وإيران خلال الفترة المقبلة وذلك وفقًا لـ “الرياضية”.

وأضاف ويندسور أن الأمر لايزال قيد الدراسة، مضيفًا أنه لا يمكن التفكير حتى الآن في أي مواعيد للمباريات أو اتخاذ أي قرارات، وذلك في ظل جائحة كورونا مضيفًا أن الاتحاد الآسيوي يبحث أولًا عن سلامة اللاعبين قبل كل شيء.

يأتي هذا بعد تصريحات الإعلامي الرياضي وليد الفراج الذي أكد على أن النصر، سيواجه تراكتور الإيراني على أرض محايدة طبقًا لقرار من اتحاد القدم الآسيوي، كما سيلعب الهلال مع استقلال طهران الإيراني أيضًا في دور ثمن النهائي على أرض محايدة.

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