الاتحاد يتألق دفاعيًّا بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز على الصعيد الدفاعي، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد الأقوى دفاعيًّا في الدور الثاني:

وأشاد حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء العميد، حيث إنه يُعتبر صاحب أقوى خط دفاع في الدور الثاني هذا الموسم، بعدما اهتزت شباكه بـ15 هدفًا.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي للظهور بشكل مميز في المباراتين المتبقيتين هذا الموسم، أملًا في الحفاظ على ترتيبه والمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

العميد يُلاقي العين:

ويلعب الاتحاد ضد العين على ملعب الصالة الرياضية في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ويحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 50 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة، وتأكد هبوطه إلى الدرجة الأولى.

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