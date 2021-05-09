الاتحاد يتعادل مع الرائد قبل مواجهة ضمك

المواطن - محمد سمعه

تعادل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وديًّا مع نادي الرائد بهدف لكل فريق، وذلك استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

الاتحاد يواجه ضمك ولا خيار إلا الفوز:

وسيواجه الاتحاد، فريق ضمك بالجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 15 مايو الجاري، حيث يسعى العميد للفوز في آخر 4 جولات للمنافسة على لقب الدوري.

وكشف الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” عن أن عبدالعزيز البيشي هو من سجل هدف الاتحاد في شباك الرائد، بجانب أن المباراة شهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم.

الاتحاد تعادل مع الباطن وأغضب عشاقه:

يذكر أن نادي الاتحاد، كان تعادل مع فريق الباطن بدون أهداف في الجولة الـ26 من دوري المحترفين في إبريل الماضي، حيث شهدت هذه المباراة إهدار اللاعب فهد المولد والبرازيلي رومارينيو، مجموعة من الفرص التهديفية المحققة.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًّا المركز الثالث بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نادي الهلال المتصدر.

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