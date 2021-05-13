الاتحاد يحدد أول الراحلين

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قد استقر على أول اللاعبين الأجانب الراحلين بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بريجوفيتش عانى في الاتحاد:

وعانى الصربي ألكسندر بريجوفيتش منذ بداية الموسم الحالي، وذلك بسبب عدم قدرته على إثبات نفسه للمدرب كاريلي، مما دفع الأخير للتفكير في الاستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري.

وسيبحث العميد عن ضم مهاجم آخر أجنبي بمواصفات يحددها كاريلي بدلًا من بريجوفيتش.

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عبدالله المجحم أكد عبر حسابه في “تويتر” على أن العميد نفد صبره مع بريجوفيتش وبدأ حاليًّا البحث عن بديله.

يذكر أن الاتحاد، كان تعاقد مع بريجوفيتش في عام 2019 قادمًا من فريق باوك اليوناني.

إحصائية قليلة من الأهداف:

جدير بالذكر أن بريجوفيتش سجل مع العميد 6 أهداف حتى الآن بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

ويحتل العميد حاليًّا المركز الثالث بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 46 نقطة، ويستعد لمواجهة ضمك بعد غد السبت.

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