الاتحاد يحسم الشوط الأول بثنائية

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراة أبها متقدمًا بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص الشوط الأول

وكانت الأفضلية في التهديف للعميد بالدقيقة الـ7 من تصويبة قوية للاعب الصربي بريجوفيتش ثم تعادل اللاعب صالح العمري لفريق أبها بالدقيقة الـ35 من ركلة جزاء احتُسبت على اللاعب المغربي كريم الأحمدي.

صاروخية المالكي تُعيد التقدم لـ الاتحاد

ونجح العميد بعد ذلك من تصويبة صاروخية من اللاعب عبدالإله المالكي في إضافة الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الـ43.

يذكر أن مباراة العميد وأبها تُقام بالمحالة، حيث يسعى العميد للفوز وذلك للوصول للنقطة رقم 50، بعد التعادل في آخر جولتين ضد فريقي الباطن وضمك على التوالي.

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