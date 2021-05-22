الاتحاد يحسم مصير فهد المولد

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم اللاعب فهد المولد، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بالرحيل عن صفوف العميد والانضمام إما لـ الهلال أو النصر، وذلك بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان المولد تعرض لانتقادات عديدة من قبل جماهير الاتحاد؛ بسبب هبوط مستواه بصورة ملحوظة بالموسم الحالي.

ويرفض نادي الاتحاد التفريط في المولد، خاصة أنه عنصر مهم بصفوف الفريق الأول حتى وإن كان ليس في أفضل حالاته.

سبب رفض الاتحاد التفريط في فهد المولد:

وكان المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لـ الاتحاد، رفض فكرة التخلي عن فهد المولد بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أن العميد سيُلبي طلب كاريلي حفاظًا على استقرار الفريق الكروي الأول للاتحاد.

وفي السياق ذاته، كان الإعلامي منار شاهين أكد في تصريحات تلفزيونية أن الاتحاد لن يُفرط في المولد حفاظًا على استقرار الفريق.

مباراة مهمة لـ الاتحاد ضد العين:

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد سيخوض مباراة مهمة ضد نادي العين بالجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى العميد للفوز يوم الثلاثاء المقبل، من أجل منافسة نادي الشباب على وصافة دوري المحترفين، وبالتالي حجز مقعد مؤهل لـ دوري أبطال آسيا في عام 2022.

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