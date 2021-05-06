الاتحاد يدرس إقامة معسكر في أبها

المواطن - مروة نبيل

تدرس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم في أبها خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لمبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد قد يُعسكر في أبها

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي عدم منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إجازة خلال عيد العيد، بسبب ضيق الوقت بين مباراة العميد وضمك وعيد الفطر، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ووضع المدير التنفيذي، حامد البلوي، والبرازيلي فابيو كاريلي، خطة لمواجهة ضمك، تستدعي إعطاء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إجازة يوم 27 رمضان فقط، مع استمرار التدريبات في أول أيام العيد.

وأضافت المصادر: “إدارة الكرة تدرس إجراء معسكر قصير في مدينة أبها بعد مباراة ضمك، وذلك بسبب مواجهة الفريق الغربي نظيره أبها في المدينة ذاتها أيضًا، حيث تفصل بين المواجهتين 5 أيام فقط”.

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، يوم السبت الموافق 15 مايو، ثم يُلاقي أبها، يوم 20 من الشهر ذاته، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر والشباب الوصيف.

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