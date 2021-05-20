الاتحاد يستعيد ذاكرة الانتصارات بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في استعادة ذاكرة الانتصارات بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على فريق أبها بنتيجة هدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري المحترفين.

أحداث مباراة الاتحاد وأبها

وكانت الأفضلية في التهديف للعميد بالدقيقة الـ7 من تصويبة قوية للاعب الصربي بريجوفيتش ثم تعادل اللاعب صالح العمري لفريق أبها بالدقيقة الـ35 من ركلة جزاء احتُسبت على اللاعب المغربي كريم الأحمدي.

وتمكن العميد بعد ذلك من تصويبة صاروخية من اللاعب عبدالإله المالكي من إضافة الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الـ43.

وفي الشوط الثاني، لم يظهر نادي الاتحاد بالقوة الهجومية الكافية لإضافة الهدف الثالث، لتظل النتيجة تشير إلى تقدم العميد بثنائية لهدف.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد العميد 50 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أبها عند 34 نقطة.

العميد يعود للفوز بعد التعادل آخر جولتين

وتمكن العميد من الفوز بعد التعادل في آخر جولتين ضد فريقي الباطن وضمك.

جدير بالذكر أن اللاعب المغربي كريم الأحمدي، سيغيب عن مباراة الاتحاد والعين بالجولة الـ29 دوريًا بسبب تراكم البطاقات الملونة.

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