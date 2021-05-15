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الاتحاد يستهدف وصافة دوري محمد بن سلمان
يسعى لتجاوز عقبة ضمك

الاتحاد يستهدف وصافة دوري محمد بن سلمان

2021/05/15
الساعة 8:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد يستهدف وصافة دوري محمد بن سلمان فريق الاتحاد - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز خلال مباراة ضمك اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يبحث عن الوصافة

وساهمت نتائج مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس الجمعة، في رفع سقف طموحات جماهير الاتحاد، أملًا في انتزاع الوصافة من الشباب، والاقتراب من الصدارة الهلالية.

الهلال ضد الباطن
مباراة الهلال والباطن – المصدر @Alhilal_FC

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فخ التعادل الإيجابي ضد الباطن، فيما فشل الشباب في الحفاظ على تقدمه أمام الاتفاق، ليخسر برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب
مباراة الشباب والاتفاق – المصدر @SPL

ورفع الهلال رصيده إلى 52 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند 48 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثالث قبل مباراة اليوم.

ويسعى المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لظهور العميد بشكل مميز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك اليوم، واقتناص الوصافة من الشباب، وانتظار مباراة الأهلي والهلال في الجولة المقبلة، أملًا في تعثر الزعيم وخطف الصدارة.

ضمك والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الاتحاد اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ14 برصيد 28 نقطة.


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