الاتحاد يستهدف وصافة دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز خلال مباراة ضمك اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يبحث عن الوصافة

وساهمت نتائج مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس الجمعة، في رفع سقف طموحات جماهير الاتحاد، أملًا في انتزاع الوصافة من الشباب، والاقتراب من الصدارة الهلالية.

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فخ التعادل الإيجابي ضد الباطن، فيما فشل الشباب في الحفاظ على تقدمه أمام الاتفاق، ليخسر برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الهلال رصيده إلى 52 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند 48 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثالث قبل مباراة اليوم.

ويسعى المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لظهور العميد بشكل مميز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك اليوم، واقتناص الوصافة من الشباب، وانتظار مباراة الأهلي والهلال في الجولة المقبلة، أملًا في تعثر الزعيم وخطف الصدارة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الاتحاد اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ14 برصيد 28 نقطة.

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