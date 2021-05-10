الاتحاد يكشف سبب تأخر إصدار بطاقات العضوية

المواطن - مروة نبيل

أثار الإعلامي عدنان جستنيه حالة من الجدل تجاه إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي؛ بسبب تأخر إصدار بطاقات العضوية، قبل أن يوضح مصدر مسؤول في العميد السبب في ذلك.

سبب تأخر إصدار بطاقات عضوية نادي الاتحاد:

وكان جستنيه قد صرح اليوم قائلًا: “تفاجأت بحالة من الاستغراب والاستنكار من جماهير العميد، ممن دفعوا رسوم العضوية للجمعية العمومية، أنهم لم يستلموا بطاقة العضوية ولا حتى كلمة شكر من إدارة نادي الاتحاد“.

وتابع الإعلامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مثل هذا التجاهل مرفوض رفضًا باتًّا، وكان من المفترض من رئيس النادي بأن يكون شفافًا مع هؤلاء الأعضاء ويقدر استجابتهم لندائه”.

وحرص جستنيه على توضيح الأمور بعد ذلك، وقال: “تعقيبًا على التغريدة المنشورة صرح مصدر مسؤول بنادي الاتحاد بما يلي: التأخير في إصدار البطاقات يأتي بسبب التداخل في فرز الأعضاء بين المرسل عن طريق الإيميلات أو الرابط الالكتروني”.

وأضاف عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “أيضًا تجهيز شيء يليق بأعضاء النادي مضاف مع البطاقة وسيتم البدء في أول إرسالية بعد العيد إن شاء الله عن طريق الشحن”.

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر والشباب الوصيف.

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