الاتحاد يهزم النصر ويُنهي موسمه ثالثًا

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الاتحاد موسمه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محتلًّا المركز الثالث، وذلك بعد فوزه على النصر بنتيجة هدفين لهدف.

ملخص مباراة الفريقين:

وكان البرازيلي رومارينيو تقدم بـ الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ20 ثم تعادل حمدالله لـ النصر من ركلة جزاء بالدقيقة الـ27.

وبعد ذلك ألغى الحكم تركي الخضير هدفًا سجله العميد عبر أحمد حجازي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، من اللقاء، سجل العميد الهدف الثاني عبر رأسية من المدافع عمر هوساوي ثم أهدر فهد المولد فرصة إضافة الهدف الثالث لـ العميد من ركلة جزاء.

النصر سادسًا:

وبعد الفوز، أصبح رصيد الاتحاد 56 نقطة بالمركز الثالث، بينما أنهى النصر موسمه سادسًا برصيد 46 نقطة.

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