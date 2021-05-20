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الاتحاد يُعاني ضد أندية عسير بدوري محمد بن سلمان
قبل مباراته أمام أبها اليوم

الاتحاد يُعاني ضد أندية عسير بدوري محمد بن سلمان

2021/05/20
الساعة 3:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد يُعاني ضد أندية عسير بدوري محمد بن سلمان فريق الاتحاد - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يُعاني الاتحاد أمام أندية عسير ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد أبها اليوم.

الاتحاد يُعاني أمام أندية عسير

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سوى في تحقيق فوز واحد فقط في آخر 6 مباريات خاضها أمام أندية عسير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر الـ5 مواجهات الأخرى.

ويطمح العميد بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي لظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز ضد أبها اليوم، وتحقيق الفوز؛ للتقدم في الترتيب ومصالحة الجماهير الغاضبة من تذبذب النتائج خلال المباريات الأخيرة.

أبها والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب أبها والاتحاد عند الساعة 7:15 مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl


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