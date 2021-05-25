الاتحاد يضمن المركز الثالث في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد ضد العين، التي أٌقيمت على ملعب الصالة الرياضية في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العميد بهدف دون رد.

الاتحاد ضد العين:

وبدأت مباراة الاتحاد ضد العين بشكل سريع، وسط محاولات من العميد لتسجيل هدف مبكر، وتمكن أحمد حجازي من هز الشباك برأسية رائعة بعد تنفيذ مميز لكرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 31.

وكاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 40، إلا أنه أضاع فرصة سهلة أمام المرمى، واستمرت المحاولات ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم العميد بهدف دون رد.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتسجيل هدف جديد، وسط دفاع قوي من لاعبي العين، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في هز الشباك مجددًا، لتنتهي المباراة بتلقي العين لخسارة جديدة.

ورفع العميد رصيده إلى 53 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة، وتأكد هبوطه إلى الدرجة الأولى.

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