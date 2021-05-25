الاتفاق يتجاوز الرائد بثلاثية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الاتفاق ضد الرائد، التي أٌقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فارس الدهناء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الاتفاق ضد الرائد:

وبدأت مباراة الاتفاق ضد الرائد بشكل سريع، ونجح سعيد الربيعي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 14 بكرة رأسية مميزة، بعد تلقيه عرضية مميزة من ركلة ركنية.

وضغط فارس الدهناء بعد الهدف، وتمكن التونسي نعيم السليتي من تسجيل الهدف الثاني برأسية بعد متابعة لتسديدة محمد الكويكبي، واستمرت محاولات الفريقين أملًا في إحراز هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر الرائد بثنائية نظيفة.

أزارو يسجل ويُطرد:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح المهاجم المغربي وليد أزارو في هز الشباك برأسية مميزة عند الدقيقة 50 بعد تلقيه كرة عرضية رائعة من الجانب الأيسر لعبها نعيم السليتي، ليمنح الاتفاق مزيد من التفوق.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه وليد أزارو عند الدقيقة 66، ليُكمل فارس الدهناء المباراة بعشرة لاعبين، ليضغط لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد أملًا في تقليص الفارق في الدقائق المتبقية.

ونجح روني فرنانديز في تسجيل الهدف الأول لصالح الفريق الريداوي عند الدقيقة 87 من كرة رأسية بعد تنفيذ لعبة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، لتنتهي مباراة الاتفاق ضد الرائد بتحقيق فارس الدهناء لفوز هام بنتيجة 3/ 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الرائد عند 35 نقطة في المركز العاشر.

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