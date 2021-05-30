الاتفاق يتخطى الأهلي بثنائية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فارس الدهناء بهدفين مقابل هدف.

الأهلي ضد الاتفاق:

وبدأت مباراة الأهلي ضد الاتفاق التي أُقيمت على ملعب الصالة الرياضية في مدينة الملك عبدالله الرياضية بشكل سريع، حيث تمكن فارس الدهناء من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط.

ونجح محمد الكويكبي في هز شباك الراقي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحرز محمد المجحد التعادل عند الثامنة، بعدما استغل كرة عائدة من المدافع، ليطلق تسديدة قوية ويهز الشباك.

وانتفض الفريقان بعد الهدف أملًا في تسجيل هدف جديد، وسط تألق شديد من المدافعين وحراس المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

فارق الدهناء يتقدم:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريقان بقوة قبل أن ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تسجيل الهدف الثاني عن طريق علي هزازي عند الدقيقة 65 من كرة رأسية مميزة بعد عرضية من ركلة ركنية.

وضغط الفريقان بعد الهدف بحثًا عن هز الشباك مجددًا وخطف الثلاث نقاط، ولكن تألق الدفاع وحراس المرمى حرم اللاعبين من تسجيل مزيد من الأهداف، لتنتهي مباراة الأهلي ضد الاتفاق بتحقيق فارس الدهناء لفوز هام.

وتجمد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند 39 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس.

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