الاتفاق يسجل التعادل في شباك الشباب

المواطن - مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الشباب المقامة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، حيث نجح فارس الدهناء من تسجيل التعادل مع بدايته.

د48’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@Ettifaq⁩ يسجل هدف التعادل عن طريق سليمان دوكارا#الاتفاق_الشباب pic.twitter.com/6BcXKRw9wz — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 14, 2021

الاتفاق يتعادل سريعًا

وانطلق وليد أزارو بالكرة ومررها إلى محمد الكويكبي، ليلعب تمريرة بينية رائعة للاعب سليمان دوكارا، ويسدد الكرة بقوة ويهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند الدقيقة 48.

وكان الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد انتهى بتقدم الليوث بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

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