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الاتفاق يسجل التعادل في شباك الشباب

الاتفاق يسجل التعادل في شباك الشباب

2021/05/14
الساعة 8:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتفاق يسجل التعادل في شباك الشباب جانب من المباراة
المواطن - مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الشباب المقامة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، حيث نجح فارس الدهناء من تسجيل التعادل مع بدايته.

 

الاتفاق يتعادل سريعًا

وانطلق وليد أزارو بالكرة ومررها إلى محمد الكويكبي، ليلعب تمريرة بينية رائعة للاعب سليمان دوكارا، ويسدد الكرة بقوة ويهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند الدقيقة 48.

وكان الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد انتهى بتقدم الليوث بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.


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