الانتهاكات الحوثية تتواصل .. 369 صاروخًا بالستيًا و626 مسيرة مفخخة

المواطن - الرياض

لا تزال ميليشيا الحوثي الإرهابية تضرب عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية وتتحدى المجتمع الدولي عبر محاولاتها الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية في السعودية.

أرقام الانتهاكات الحوثية

وتشير الأرقام إلى أن الصواريخ الباليستية الحوثية بلغت 369 صاروخًا في حين بلغ عدد المسيرات المفخخة دون طيار 626 ووصل عدد الزوارق المفخخة 68 زورقًا أما الألغام البحرية فوصلت إلى 204 فضلًا عن 95186 مقذوفًا في حين وصلت انتهاكات وقف إطلاق النار بالحديدة 30527 انتهاكًا.

استهداف مطار أبها

وكان آخر الانتهاكات والمحاولات الحوثية اليوم هو محاولة فاشلة لاستهداف مطار أبها حيث صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الاثنين (10 مايو 2021م) تم اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العميد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين -ولله الحمد-، ونتج عن ذلك تهشم زجاج بعض عربات المساندة الأرضية لحافلات نقل المسافرين.

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