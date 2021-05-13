الباطن لا يفوز ضد الهلال بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الباطن ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يرغب كل منهما بخطف الثلاث نقاط.

الهلال ضد الباطن:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات الهلال ضد الباطن في البطولة، والتي شهدت تفوقًا كاسحًا للأزرق.

ولعب الفريقان 7 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتمكن الفريق السماوي من تحقيق أي فوز، حيث نجح الهلال في الفوز 6 انتصارات، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة خلال الدور الأول هذا الموسم.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفريق السماوي، مساء يوم غد الجمعة، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

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