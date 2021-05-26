الباطن وضمك في صراع للبقاء بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يدخل الباطن وضمك مباراة اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف الظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.

الباطن وضمك يتصارعان للبقاء

وتُقام مباراة الباطن وضمك اليوم، على ملعب نادي الباطن، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتشابه ظروف الباطن وضمك قبل مباراة اليوم، حيث عانى الفريقان من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن تتحسن نتائجهما في الجولات الثلاث الأخيرة، أملًا في البقاء وسط الكبار الموسم الرياضي المقبل.

ويُعد الفوز في مباراة اليوم بمثابة الحصول على 6 نقاط، حيث إن فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن سيُقربه خطوة كبيرة من أجل البقاء، فيما سيُنعش الفوز حظوظ ضمك في الاستمرار بدوري المحترفين، في انتظار الجولة الأخيرة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وكان من المقرر أن تُقام المباراة، أمس الثلاثاء، إلا أن تأخر وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى حفر الباطن بسبب ظروف الطيران تسبب في تأجيلها لمدة 24 ساعة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يحتل ضمك المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة.

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