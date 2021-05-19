الباطن يسجل أول هدف بعد عودة الجماهير

المواطن - محمد سمعه

تمكن المهاجم الأنجولي فابيو أبرو لاعب الفريق الكروي الأول بـ الباطن، من إحراز أول هدف في شباك نادي الاتفاق، وذلك بعد عودة الجماهير لمتابعة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من مدرجات الملاعب.

ونجح أبرو في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ16 بطريقة جميلة، خاصة أن الفريق السماوي بحاجة إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وذلك للابتعاد عن خطر الهبوط.

الفوز يُبعد السماوي عن خطر الهبوط

جدير بالذكر أن الفريق السماوي يحتل قبل مباراة الاتفاق، المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد فريق الاتفاق في المركز السادس.

أبرز مباريات اليوم

يذكر أن مباراة الشباب والعين، تُقام في نفس توقيت مباراة الباطن والاتفاق، كما تُختتم مباريات اليوم بلقاء قمة الجولة الـ28 بين فريقي الهلال والأهلي.

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