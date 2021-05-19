الباطن يقلب الطاولة ويهزم الاتفاق بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتزع فريق الباطن فوزًا ثمينًا من نادي الاتفاق بنتيجة 3/ 2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الباطن والاتفاق:

وكانت البداية التهديفية مع اللاعب الأنجولي فابيو أبرو الذي سجل الأول للفريق السماوي بالدقيقة الـ16.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الفريق السماوي على الاتفاق بهدف دون رد.

السماوي يعود:

وفي الشوط الثاني، كشر فريق الاتفاق عن أنيابه ليُسجل هدفين عبر كل من فيليب كيش ومحمد الكويكبي بالدقيقتين الـ50 والـ57.

وعند حلول الدقيقة الـ79، تعادل الباطن عبر اللاعب صالح العباس، ثم خطف يوسف الجبالي هدف الفوز للفريق السماوي بالدقيقة الـ82.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الفريق السماوي 33 نقطة بالمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 41 نقطة في المركز السادس.

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