البحرين تستقبل السعوديين بحملة ولهنا عليكم

المواطن - الرياض

أكدّت هيئة البحرين للسياحة والمعارض استكمال جاهزية تنسيقها مع المنشآت السياحيَّة البحرينية المختلفة لاستقبال تدفُّق الزوار مع حلول عيد الفطر المبارك، وبخاصة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات صحيَّة لاستئناف النشاط الاقتصادي والسياحي بكلّ حذر واعتماد تدابير وقائيَّة تسهم في تحصين المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الهيئة: إنَّها وبالتنسيق مع مختلف المنشآت السياحية أعدَّت حزمة من المبادرات والمشروعات المتنوّعة الموجَّهة لتنشيط السياحة العائلية باعتبار البحرين وجهة سياحية مثالية للأسرة الخليجية لقضاء العطل المختلفة؛ وذلك لوجود معالم سياحية وترفيهية تستهدف مختلف أفراد الأسرة.

حملة #ولهنا_عليكم :

وذكرت بأنها تتوقع زيادة في حجم تدفق الزوار خلال المرحلة المقبلة من مختلف منافذ الدخول للبحرين، لاسيَّما من خلال منفذ جسر الملك فهد، وبخاصة بعد رفع مستوى التنسيق الحكومي الصحي بين مختلف بلدان دول الخليج لاعتماد شهادات التطعيم والتعافي لتأمين دخول الزوار بكلّ سهولة ودون أي عوائق.

ولفتت الهيئة إلى أنها أطلقت حملة #ولهنا_عليكم وركَّزتها من خلال منصات التسويق الرقمي مستهدفة زوَّار البحرين من المملكة العربية السعودية، حيث دشَّنت الحملة عبر حسابها بمنصتي الإنستجرام والتويتر (tourismbh)، وذلك للتعريف بمجمل الأنشطة السياحية والعروض، إضافة إلى المنشآت السياحية الجديدة في البحرين التي تمَّ الانتهاء منها خلال العام الماضي 2020.

عروض ترحيبيَّة رمزّية:

وأعلنت أن جائحة كورونا حالت بشكلٍ كبير من التواصل الميداني فيما بين أهل البحرين مع أشقائهم بدول الخليج لاسيَّما بالمملكة العربية السعودية، وابتهاجًا بعودة لقاء العائلة الكبيرة مع بعضها البعض فقد أعدت الهيئة لعروضٍ ترحيبيَّة رمزّية بالأشقاء السعوديين من خلال إطلاق عرض ضوئي ببرج المراقبة على جسر الملك فهد، وتزيين بعض المباني الرئيسية في شوارع المملكة باللونين الأحمر والأخضر، مع عرض شعار الحملة على لوحات إعلانيَّة داخل بعض المجمعات التجارية، وتقديم عدد من العروض في المملكة بما فيها منطقة خليج البحرين خلال الفترة من 17 وحتى 23 مايو.

وأشارت هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى أنها عزَّزت من تواصلها مع المنشآت السياحية البحرينيَّة من فنادق ومطاعم ومقاهي ومقاصد ترفيهية وغيرها، بهدف التأكد من استعداد تلك المنشآت لاستقبال السياح مجددًا، واتخاذها لجميع الإجراءات الاحترازية الصحية والتزام العاملين بها، بما يضمن إقامة ممتعة وآمنة للسياح.

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