البرلمان العربي: انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق السعودية جرائم حرب

المواطن - واس

أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي بطائرة بدون طيار مفخخة.

جرائم حرب:

وحذر البرلمان العربي في بيان اليوم ، من استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تعد جرائم حرب وخرق للقوانين الدولية والإنسانية والأعراف الدولية، والتي هي ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثي عن جرائمها واتخاذ خطوات رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

دعم السعودية:

‏وأكد البرلمان العربي دعمه ووقوفه التام إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الإجرمية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وتهدد حياة مواطنيها والمقيمين فيها.

شارك الخبر







شارك الخبر