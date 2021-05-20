البريكان يتعادل لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

تمكن اللاعب فراس البريكان لاعب النصر، من إحراز هدف التعادل للعالمي في شباك نادي الرائد، وذلك مع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.

ونجح البريكان في إحراز هدف التعادل للعالمي بالدقيقة الـ60، بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلطان الغنام.

حكم المباراة يحتسب هدف النصر

وطلب لاعبو الرائد من الحكم ماجد الشمراني عدم احتساب هدف البريكان، لاعتقادهم بأن الأخير هيأ الكرة لنفسه بيده، لكن الحكم احتسب الهدف بعد العودة لـ تقنية الفيديو.

الرائد تقدم بالشوط الأول

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بتفوق الرائد على النصر بهدف دون رد سجله اللاعب الكاميروني دجوم بالدقيقة الـ29 من عمر الشوط الأول.

وكان المدرب البرازيلي مانو مينيز اختار تشكيلة أصفر العاصمة التي جاءت مكونة من: “وليد عبدالله، سلطان الغنام، مادو، العمري، العبيد، الخيبري، بيتروس، النجعي، خالد الغنام، يحيى الشهري، حمدالله”.

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