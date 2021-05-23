البنك المركزي يحذر من مواقع إلكترونية تزعم أنها مرخصة من جهات حكومية للاستثمار

المواطن - الرياض

حذر البنك المركزي السعودي من بعض المواقع الإلكترونية التي تزعم حصولها على ترخيص من جهات حكومية لممارسة أنشطة استثمارية داعيًا إلى التأكد من هذه المعلومات عبر الجهات الحكومية الرسمية.

وقال البنك عبر تويتر : تزعم بعض المواقع الإلكترونية بأنها مرخصة من جهات حكومية للاستثمار.. تأكد من مصادر المعلومات الرسمية ولا تثق بمعلوماتهم.

التحذير من الفوركس

وكان البنك قد حذر في وقت سابق من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة والأفراد الذين يسوقون للاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية دون وجود تراخيص من الجهات المختصة، بما فيها نشاط الفوركس، مؤكدًا، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع أو الأفراد الذين يروجون لهذا النشاط.

ونبه البنك المركزي هذه الجهات والمتعاملين في الأوراق المالية والعموم من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصًا استثمارية ووعودًا بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.

البنك المركزي يؤكد سرية البيانات المالية

وكان البنك نبه في قت سابق من خطورة مشاركة رمز التحقق عند تنفيذ بعض العمليات المالية مع أي شخص مهما كانت صفته.

وبيَّن البنك حالات عدة يستقبل فيها العميل رسالة برمز التحقق، منها عند تسجيل الدخول إلى الحساب المصرفي، أو عند تنفيذ عمليات تحويل مالية.

كما أوضح أن الرمز يظهر أيضًا عند إضافة، أو تفعيل مستفيدين، أو عند تسديد فواتير، أو عند الشراء من الإنترنت، أو عند طلب منتج مالي، أو عند إعادة تعيين كلمة المرور.

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