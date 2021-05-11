البنك المركزي يستعرض فوائد اتفاقية التأمين المشترك

المواطن - الرياض

أوضح البنك المركزي السعودي “ساما” أبرز إيجابيات اتفاقية التأمين المشترك، والتي يتم من خلالها توزيع المخاطر التي تتم تغطيتها بين عدد من شركات التأمين عبر وعاء تأميني مشترك.

عدالة وكفاءة التسعير

وأكد البنك المركزي، أن التأمين المشترك يساهم في تحقيق عدالة وكفاءة التسعير، وذلك من خلال كفاءة توزيع المخاطر، وإمكانية تغطية عدد أكبر من المؤمن لهم، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على وثيقة التأمين بآلية موحدة، وارتفاع مستوى جودة خدمة المؤمن لهم، وسرعة عملية معالجة المطالبات الناشئة من هذا النوع من المخاطر.

أمثلة التأمين المشترك

ونوه البنك المركزي السعودي، بأمثلة التأمين المشترك في المملكة، ومنها التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، وتأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج المملكة، متضمنًا منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

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