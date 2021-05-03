التأمينات الاجتماعية: على صاحب العمل توضيح السبب الحقيقي لاستبعاد الموظف

المواطن_الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن للموظف حقاً على صاحب العمل، وإخباره بالسبب الحقيقي لاستبعاده من نظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت التأمينات عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إنفوجرافيك بعنوان من حقه عليك أن تتأكد، عزيزي صاحب العمل، من حق الموظف عليك اختيار السبب الحقيقي لاستبعاده من نظام التأمينات الاجتماعية عند تركه العمل.

أسباب الاستبعاد

١- انتهاء عقد العمل:

إذا انتهى عقد العمل محدد المدة ما لم يثبت عدم رغبة المشترك بتجديد العقد، أو انتهى الغرض من العقد إذا كان غير محدد المدة.

٢- الوفاة الطبيعية:

في حال وفاة العامل وفاة طبيعية

٣- الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل:

عند فصل العامل وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

٤- الوفاة بسبب إصابة عمل:

إذا توفي العامل بسبب له علاقة بالعمل.

٥- إفلاس المنشأة:

في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

٦- إعادة هيكلة المنشأة:

إذا كانت المنشأة في حاجة لإعادة الهيكلة الإدارية.

٧- إنهاء نشاط المنشأة:

عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيا.

٨- فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل:

عند فصل العامل وفق أحكام المادة 80 من نظام العمل.

٩- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل:

في حال رغبة العامل بفسخ العقد دون موافقة صاحب العمل.

١٠- الاستقالة:

عند رغبة العامل في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء عقده وبعد موافقة صاحب العمل.

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