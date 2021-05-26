التجارة تشهر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

المواطن - الرياض

شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية بمدينة نجران، بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

تفاصيل الحكم القضائي:

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بنجران متضمنًا غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة الفرق الرقابية لوزارة التجارة بلاغ مستهلك قام بشراء عبوة ربع كيلو مكسرات فاسدة لوجود ديدان داخل العبوة، وبناء عليه تم ضبط المخالفة والإحالة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

الحرص على حماية المستهلك:

هذا وتؤكد وزارة “التجارة” حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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