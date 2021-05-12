التجارة تضبط محلًّا يبيع حلويات منتهية الصلاحية في المدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

ضبطت وزارة التجارة في المدينة المنورة محلًّا يبيع حلويات منتهية الصلاحية مستغلًّا الإقبال عليها في موسم عيد الفطر المبارك.

بعد ورود بلاغ صباح اليوم عبر تويتر "التجارة" تضبط في المدينة المنورة محل يبيع حلويات منتهية الصلاحية مستغلاً الإقبال عليها في موسم عيد الفطر المبارك، وعليه تم ضبط حالة الغش التجاري واستدعاؤهم لوجود شبهة تستر تجاري لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم. pic.twitter.com/GCTw1ciA21 — وزارة التجارة (@MCgovSA) May 12, 2021

غش تجاري:

وأوضحت التجارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هذا جاء بعد ورود بلاغ صباح اليوم عبر حسابها، وعليه تم ضبط حالة الغش التجاري واستدعاؤهم لوجود شبهة تستر تجاري لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم.

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