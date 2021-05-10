التجارة: نتابع تطبيق أسعار البنزين المعلنة والتزام محطات الوقود

المواطن - الرياض

أكدت وزارة التجارة أنها تتابع التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق أسعار البنزين المعلنة، والتحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية.

فرق رقابية:

كما أكدت التجارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، مباشرة الفرق الرقابية بلاغات المستهلكين، حيث يمكن الإبلاغ عبر الرقم 1900.

أسعار البنزين:

وأعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو، حيث سجل البنزين 91 مبلغ 2.08 ريال لكل لتر.

أما بنزين 95 فسجل 2.23 ريال لكل لتر، والديزل 0.52 والكيروسين 0.70 وغاز البترول المسال 0.75 ريال لكل لتر.

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