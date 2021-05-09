التجارة: يمنع التجول بالمشروبات والمأكولات في المولات والمراكز التجارية

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة التجارة آلية إدارة التجمعات للمراكز التجارية وأسواق النفع العام والمواد الغذائية.

توكلنا:

وأكدت وزارة التجارة عبر عبر حسابها بموقع تويتر، أنه يتم استخدام تطبيق توكلنا للتحكم في الطاقة الاستيعابية التي تزيد على 100 شخص عدا العاملين.

وفي حال تعطل خدمة توكلنا لإدارة التجمعات يتوجب على إدارة المنشأة استخدام طريقة فعالة لضبط أعداد الزوار وفقًا للطاقة الاستيعابية، كما يجب على إدارة المحلات والمولات والمجمعات الملزمة بتطبيق توكلنا لإدارة التجمعات الرفع بالمساحة والطاقة الاستيعابية على البرنامج وفقًا للضوابط وستقوم الجهات المختصة بالتحقق من صحة البيانات.

المولات والتجمعات:

وفيما يخص المولات والتجمعات، أوضحت التجارة أنه يكتفى بقياس درجة الحرارة عند مداخل المولات، ولا يشترط ذلك عند كل محل داخلي.

منع الأكل والشرب:

ويكون الأكل والشرب في الأماكن المخصصة لذلك، ويمنع تمامًا التجول بالمشروبات والمأكولات سواء للأطفال أو البالغين، وكذلك يمنع أي عمليات تجارية مع المخالفين للإجراءات الاحترازية مثل غير الملتزمين بوضع الكمامة بالشكل الصحيح أو غير الملتزمين بالتباعد وإخراج المخالف من المنشأة.

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