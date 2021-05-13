‎الرئيسية
جديد الأخبار
التحالف: اعتراض 8 طائرات مسيّرة و 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه #السعودية

التحالف: اعتراض 8 طائرات مسيّرة و 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه #السعودية

2021/05/13
الساعة 4:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
التحالف: اعتراض 8 طائرات مسيّرة و 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه #السعودية متحدث التحالف
المواطن - الرياض

عاجل | التحالف: اعتراض 8 طائرات مسيّرة و 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه #السعودية


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :