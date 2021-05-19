التخصصات المتاح لها التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

المواطن - الرياض

بدأت عملية التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لدورة تأهيل الضباط الجامعيين لحملة الشهادة الجامعية اليوم الأربعاء 07-10-1442 هـ الموافق 19-05-2021 م وتستمر عملية التسجيل حتى يوم الأحد 11-10-1442 هـ الموافق 23-05-2021 م الساعة الحادية عشرة صباحًا على مدى 24 ساعة عبر البوابة الإلكترونية للقبول.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية

وبحسب موقع اللجنة فإن هناك العديد من الشروط التي يجب توفرها في طالبي التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية منها شروط مرتبطة بالجنسية حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة إضافة إلى شروط مرتبطة بحسن السمعة والأخلاق والمؤهلات العلمية ودرجات الاختبارات وإجراءات القبول الأخرى مثل (اختبارات التخصص، المقابلة الشخصية، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني).

التخصصات المتاح لها التسجيل

يذكر أن هناك عددًا من التخصصات الجامعية التي يتاح لها التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية وتشمل ما يلي:

تخصصات الطب وتشمل: (طب عام وطبيب أخصائي حاصل على الزمالة).

التخصصات الصحية / غير طبيب وتشمل: (علوم مختبرات، صيدلة، أشعةـ تقنية أجهزة طبية حيوية، أخصائي علم نفس).

التخصصات الهندسية وتشمل: (هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة معمارية، هندسة صناعية، هندسة مساحية، هندسة كيميائية، هندسة إلكترونيات).

تخصصات الطيران وتشمل: (إدارة مطارات، إدارة سلامة الطيران، إدارة مراقبة جوية، إدارة الطيران، هندسة الطيران).

تخصصات الحاسب الآلي وتشمل: (علوم حاسب آلي، هندسة حاسب آلي، هندسة حاسب آلي (شبكات)، هندسة برمجيات، نظم معلومات، أمن معلومات).

التخصصات الإدارية وتشمل: (إدارة أعمال، محاسبة، موارد بشرية).

تخصصات الإعلام وتشمل: (إعلام رقمي، وعلاقات عامة).

التخصصات الشرعية: (شريعة).

الترجمة: إنجليزي (ترجمة)، فرنسي (ترجمة).

التخصصات الأخرى وتشمل: قانون (أنظمة)، تقنيات التعليم، جيوماتكس.

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