الترجي يضرب موعدًا مع الأهلي المصري بنصف النهائي

المواطن - محمد سمعه

تأهل فريق الترجي الرياضي التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد إقصائه لفريق شباب بلوزداد الجزائري في إياب دور ربع النهائي من البطولة.

أحداث مباراة الترجي وشباب بلوزداد:

وكان لقاء الذهاب انتهى بين الفريقين بفوز شباب بلوزداد في الجزائر بهدفين دون رد، ليفوز فريق الذهب والدم في العاصمة تونس بنتيجة هدفين دون رد، ويتأهل إلى دور نصف النهائي بواسطة ركلات الجزاء الترجيحية.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي فريق الذهب والدم وهو لقب الفريق التونسي، بضغط هجومي سعيًا لإحراز الهدف الأول ولكن دون فائدة.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي أُقيمت على الملعب الأولمبي بـ رادس في تونس.

وفي الشوط الثاني، كشر الفريق التونسي عن أنيابه هجوميًّا ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب عبدالرؤوف بن غيث بالدقيقة الـ69.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للنهاية وتأهل شباب بلوزداد بفارق هدف، تمكن الفريق التونسي من إحراز الهدف الثاني من تصويبة مخادعة من اللاعب محمد علي بن رمضان بالدقيقة الـ88.

فريق الذهب والدم يتأهل بفضل ركلات الترجيح:

وتأهل الفريق التونسي لـ ركلات الترجيح التي حسمها لمصلحته على حساب شباب بلوزداد، بعد تألق مُلفت من الحارس التونسي فاروق بن مصطفى مع فريق الذهب والدم، وتصديه لـ 3 ركلات جزاء من لاعبي شباب بلوزداد.

وسيواجه الفريق التونسي، الأهلي المصري في تونس بمباراة الذهاب يوم 18 يونيو على أن تُقام مباراة العودة في القاهرة يوم 25 يونيو المقبل.

شارك الخبر







شارك الخبر