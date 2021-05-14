الترخيص لـ المصرف الأهلي العراقي بفتح فرع له في السعودية

المواطن - الرياض

وافق مجلس الوزراء على منح المصرف الأهلي العراقي الترخيص اللازم لممارسة نشاطه في المملكة العربية السعودية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عدد الجمعة 14 مايو 2021 نص قرار مجلس الوزراء الذي تضمن الموافقة على الترخيص للمصرف الأهلي العراقي بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للمصرف في المملكة.

وتضمن القرار النص على أن يلتزم المصرف – في مزاولته الأعمال المصرفية – بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن ينسق البنك المركزي السعودي معه لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

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