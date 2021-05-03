التعادل يحسم مباراة الزمالك وبيراميدز

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

بداية قوية بين الزمالك وبيراميدز:

وبدأت مباراة الزمالك وبيراميدز بشكل سريع، حيث أطلق نجم الفريق الأبيض، التونسي فرجاني ساسي تسديدة قوية مرت بجوار القائم، ورد رمضان صبحي بمحاولة مرت بجوار العارضة، قبل أن يضيع زميله جون أنطوي فرصة أخرى.

وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الضغط، وأبعد نجم الزمالك، حميد أحداد عرضية خطيرة، قبل أن يطلق دونجا كرة قوية مرت فوق العارضة، ورد الفريق الأبيض بعرضية من المثلوثي إلا أن الدفاع أبعدها.

ونجح عبدالله السعيد في هز شباك الفريق الأبيض عند الدقيقة 39 بعد تلقيه عرضية من تراوري، وأنقذ حارس المرمى شريف إكرامي عرضية من المثلوثي، لينتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز بتقدم الفريق الضيف بهدف دون رد.

هدف قاتل من الزمالك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أهدر أحداد فرصة التعادل، حيث مرت تسديدته بجوار القائم، تسديدة أشرف بن شرقي بجانب المرمى، قبل أن يبعد إكرامي محاولة من محمود عبدالرازق شيكابالا.

وأهدر زيزو أخطر فرص الزمالك في الشوط الثاني، حيث تباطأ في تسديدة الكرة والمرمى خالي من إكرامي، لينجح دونجا في إبعادها، واستمر ضغط الفريق الأبيض أملًا في إحراز هدف والبحث عن هدف جديد لخطف الثلاث نقاط.

وطالب لاعبو الأبيض بالحصول على ركلة جزاء، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويحتسبها، سددها أشرف بن شرقي بنجاح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم قرر إعادتها بسبب دخول اللاعبين المنطقة قبل التنفيذ.

وسددها أشرف بن شرقي مجددًا، ونجح في هز الشباك، ليحتسب الحكم 8 دقائق وقت بدل الضائع، وأهدر الفريقان فرصتان عن طريق حازم إمام وإبراهيم عادل، لتنتهي مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى 41 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما وصل رصيد بيراميدز عند 31 نقطة في المركز الثالث.

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